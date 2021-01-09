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MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti

Milli Eğitim Bakanlığınca fikri mülkiyet alanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için konulan "100 tescil" hedefi aşılarak 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka için tescil alındı

09.01.2021 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti - Haberler
MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
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AA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği önemli ara yüzlerden olduğunu ifade etti.

Bakanlığın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana temayı fikri mülkiyet olarak belirlediğini ve planlamalar yaparak bu alanda 40 AR-GE merkezi kurduğunu anlatan Özer, bu alandaki yatırımların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.

Geçen eğitim-öğretim yılı için 100 tescil hedefi koyduklarını hatırlatan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Mesleki eğitimde, Kovid-19 salgını sürecinde tasarım ve üretim kapasitesinin artması, bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019'da 12 patent ve 8 faydalı model, 2020'de ise 109 tasarım ve 59 marka tescili aldık. Böylece, toplam 188 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak '100 tescil' hedefimizi yüzde 88 aştık. 76 patent, 93 faydalı model, 92 tasarım ve 229 marka olmak üzere 490 ürünün tescil başvurusunun değerlendirmeleri de devam ediyor."

AR-GE MERKEZLERİNDE YENİ HEDEF 250 ÜRÜN TESCİLİ

Mesleki eğitimde kurdukları AR-GE merkezlerinin sürece çok önemli katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizen Özer, şunları kaydetti: "Kurduğumuz tüm AR-GE merkezlerimize, fikri mülkiyet konusunda hazırlayacakları projeler için 10 milyon liralık başlangıç desteği sağladık. AR-GE merkezleri gerekli çalışmaları yaparak fikri mülkiyet kapsamında projelerini geliştirdiler ve Bakanlığımıza gönderdiler. Bu ay AR-GE merkezlerimizin hazırladıkları projeleri değerlendireceğiz ve destekleri sağlayacağız. Bu yıl için yeni hedefimiz 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili. Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum.

Sürece destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Süreci başarılı şekilde koordine eden ve destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına, il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, AR-GE merkez yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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