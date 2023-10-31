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        Haberler Gündem MEB 1. Dönem ortak sınav tarihleri ve konuları açıklandı! 2023 Okullarda ortak sınav ne zaman yapılacak, hangi sınıflar sınava girecek?

        MEB duyurdu: Ortak sınav tarihleri ve ayrıntıları açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararı güncelledi. Bu bilgiler kapsamında ortak sınav tarihleri değişti. İşte 2023 1. dönem ortak sınav tarihleri ve konuları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:25
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        • 1

          MEB tarafından ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarının yurt genelinde ortak sınav olarak yapılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 ortak sınav tarihleri güncellendi. İşte ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir.

        • 3

          İşte ortak sınav tarihleri

          1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında,

          1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 - 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak

        • 4

          ORTAK SINAV NEDİR, NASIL OLACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

        • 5

          ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

          Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

          Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak

        • 6

          UYGULAMA SINAVLARI DA OLACAK

          Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

          Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

          81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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