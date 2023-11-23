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        Haberler Gündem MEB 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? MEB ikinci ortak yazılı tarihi

        MEB 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? MEB ikinci ortak yazılı tarihi

        Bu yıl ilk kez düzenlenen MEB ortak sınavlar ile ilgili gözler artık 1. dönem 2. sınavlarına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen sınavların ne zaman ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik! İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:40
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yıl itibariyle uygulamaya alınan ortak sınavlar ile ilgili artık 1. dönem 2. yazılıları için geri sayıma geçildi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin ter dökeceği sınavların tarihlerini ve diğer bilgileri derledik!

        • 2

          MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023

          Okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Öğrenciler 25 Aralık2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          DERSLERDEN HER DÖNEM KAÇ SINAV YAPILACAK?

          Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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