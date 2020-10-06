MDOB yeni sezona "Sahneden Yansımalar" gösterisiyle başlayacak

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim saat 21.00'da Mezitli Amfitiyatro'da düzenlenecek gösteride dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Etkinlikte, MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Ayşegül Devrim Dinçer, Avşin Dilara Kaymak, Funda Uyanık, Gülden Vurandemir, Bülent Bezdüz, Emrah Sözer, Serkan Karagöz ve Faik Mansuroğlu solist olarak yer alacak.

Bale solistleri Polen Gezmiş, Özlem Şenormanlılar, Ozan Demirbaş ve Burak Serkan Cebeci de Arturo Marquez'in müziklerinin eşliğinde "Frida" balesi ve "Kuğunun Ölümü" eserinden kesitler sahneleyecek.

MDOB orkestrasını şef Nezih Seçkin'in yöneteceği eserin, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini ise MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer üstlenecek.