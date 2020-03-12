Formula 1'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'inde yarışacak takımlar arasında yer alan McLaren Racing, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarıştan çekildi. McLaren'den yapılan açıklamada sağlığın her şeyden daha önemli olduğu ve Avustralya yarışında takımın yer almayacağı belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."