        M.City, Nico O'Reilly'le uzattı

        M.City, Nico O'Reilly'le uzattı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:43
        M.City, Nico O'Reilly'le uzattı!
        İngiliz ekibi Manchester City, genç orta saha oyuncusu Nico O'Reilly'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

        20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

