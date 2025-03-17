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        Haberler Dünya McGregor Beyaz Saray'da | Dış Haberler

        Conor McGregor Beyaz Saray'ı ziyaret etti

        İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, Beyaz Saray'ı ziyaret etti. McGregor, Beyaz Saray'da basın açıklaması yaparken, ülkesindeki göçmen probleminden bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 20:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:29
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        McGregor Beyaz Saray'da
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        İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

        McGregor, Beyaz Saray'da basın açıklaması yaparken, ülkesindeki göçmen probleminden bahsetti.

        McGregor ayrıca İrlanda'nın 'koruyucu aziz'i' olarak bilinen Aziz Patrick'i andı. 17 Mart, Aziz Patrick günü olarak kutlanıyor.

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