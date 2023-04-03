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Haberler İş-Yaşam

McDonalds'ın ABD ofislerini geçici olarak kapattığı, işten çıkarmalara hazırlandığı belirtildi 

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi

Giriş: 03.04.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
McDonalds'ın ABD ofislerini geçici olarak kapattığı, işten çıkarmalara hazırlandığı belirtildi 
AA

Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

BU HAFTA ÖNEMLİ KARARLAR AÇIKLANACAK

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

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