13 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Bu iddialar üzerine Sherry Head McDonald’s’dan davacı olarak 13 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Head kendisi için 3 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 10 milyon dolar talep etti.

McDonald’s'ın yönetim operatörlerinden Gerry Murphy, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci önceliktir" dedi.