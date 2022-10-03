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McDonald’s’a milyon dolarlık tazminat dava! Fast food devi McDonald’s 13 milyon dolar ödeyecek!

Fast food devi McDonald’s’a milyon dolarlık dava açıldı!

Dünyada en fazla fast food zincirlerinden birisine sahip olan McDonald’s’a ABD’de yaşayan kadın tarafından 13 milyon dolarlık tazminat davası açıldı!

03.10.2022 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Büyük şirketlere şimdiye kadar haklı veya haksız birçok tazminat davası açıldı. Kimisi davayı kazanıp talep ettikleri para elde ederken, kimlerinin davası düşüyordu. Ancak ABD’nin Alabama bölgesinde yaşanan olayda ciddiyet büyük.

  • KAHVEDE KİMYASAL MADDE

    İddialara göre kadın müşteri McDonalds şubesinden aldığı kahvede kimyasal madde bulunduğunu ve boğazının yanmaya başladığını çalışanlara söyledi. Çalışanlardan yardım isteyen kadının talebine karşılık verilmedi.

  • ÇALIŞANLAR 911 ARAMADI

    Sherry Head’in (davacı) dediklerine göre çalışanlar 911’i bile aramadılar. Head kendisi 911 arayıp çağırmış ve yetkililer geldikten sonra kahvenin etiketini görmek istemiş ancak çalışanlar göstermeyi reddetmiş.

     

  • 13 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

    Bu iddialar üzerine Sherry Head McDonald’s’dan davacı olarak 13 milyon dolarlık tazminat talep etti.

    Head kendisi için 3 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 10 milyon dolar talep etti.

    McDonald’s'ın yönetim operatörlerinden Gerry Murphy, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci önceliktir" dedi.

     

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