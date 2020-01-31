Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Restoran İşletmeleri 2005'ten bu yana elinde bulunan McDonald's Türkiye'nin işletme lisansını 280.7 milyon liraya Birleşik Holding'e sattı.

Açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapan firma, basın ve kamuoyu tarafından tanınmayan ve 20 gün önce İrlanda'da kurulan bu firmayla ilgili KAP'a ikinci bir açıklamada bulundu.

KAP'A İKİNCİ KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu ikinci açıklamada "Hisse devir sözleşmesinde alıcı taraf olarak belirtilen Birleşik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir" ifadeleri yer aldı.

HABERTÜRK'ün konuyla ilgili ulaştığı kaynaklar, Birleşik Holding'in Suudi Arabistan merkezli Reza Group tarafından kurulduğunu belirtti. Reza Group'un iştiraki Reza Food Services, halihazırda 1994 yılından bu yana Suudi Arabistan'daki McDonald's'ların tek işletmecisi olarak faaliyet gösteriyor. Ülkede 50 adet McDonald's şubesi bulunuyor. Firma bunun yanında 2016 yılında da McDonald's'ın Malezya ve Singapur'daki işletme hakkını satın aldı.

1976 YILINDA KURULDU

1976 yılında kurulan Reza Group veya resmi adıyla The Reza Investment Company'nin sahibi Suudi Arabistan'ın ünlü aileleri arasında yer alan Alireza ailesi...

Cidde merkezli Reza Group'un sitesinde yer alan bilgiye göre grup, lojistik, gıda, hijyen ürünleri, kimyasal madde üretimi ve inşaat başta olmak üzere 20 sektörde faaliyet gösteriyor. Firmanın CEO ve yönetim kurulu başkanlığını Fahd Mohamed Alireza yürütüyor. Firmanın iş ortakları arasında 60'ı aşkın yabancı firma bulunuyor. Bu firmalar arasında Nike, Adidas gibi bilindik markalar dikkat çekiyor.

Alireza Ailesi Suudi Arabistan'ın en eski ve zengin ailelerinden birisi olarak gösterilse de toplam servetleri bilinmiyor.Ancak kraliyet ailesine yakın oldukları biliniyor.

GAZETE İLANIYLA BAĞLILIKLARINI BİLDİRDİLER

Bu sebeple McDonald's Suudi Arabistan, 2017 yılında gazete ilanlarıyla kral ve oğluna sadakatini bildirdi. Söz konusu ilanda "İki kutsal caminin hizmetkarı Kral Selman'a bağlılığımızı yineliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Reza Group'tan henüz bir açıklama yapılmadı.