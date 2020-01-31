31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Restoran İşletmeleri 2005'ten bu yana elinde bulunan McDonald's Türkiye'nin işletme lisansını 280.7 milyon liraya Birleşik Holding'e sattı.
Açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapan firma, basın ve kamuoyu tarafından tanınmayan ve 20 gün önce İrlanda'da kurulan bu firmayla ilgili KAP'a ikinci bir açıklamada bulundu.
KAP'A İKİNCİ KEZ AÇIKLAMA YAPTI
Söz konusu ikinci açıklamada "Hisse devir sözleşmesinde alıcı taraf olarak belirtilen Birleşik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir" ifadeleri yer aldı.
HABERTÜRK'ün konuyla ilgili ulaştığı kaynaklar, Birleşik Holding'in Suudi Arabistan merkezli Reza Group tarafından kurulduğunu belirtti. Reza Group'un iştiraki Reza Food Services, halihazırda 1994 yılından bu yana Suudi Arabistan'daki McDonald's'ların tek işletmecisi olarak faaliyet gösteriyor. Ülkede 50 adet McDonald's şubesi bulunuyor. Firma bunun yanında 2016 yılında da McDonald's'ın Malezya ve Singapur'daki işletme hakkını satın aldı.
1976 YILINDA KURULDU
1976 yılında kurulan Reza Group veya resmi adıyla The Reza Investment Company'nin sahibi Suudi Arabistan'ın ünlü aileleri arasında yer alan Alireza ailesi...
Cidde merkezli Reza Group'un sitesinde yer alan bilgiye göre grup, lojistik, gıda, hijyen ürünleri, kimyasal madde üretimi ve inşaat başta olmak üzere 20 sektörde faaliyet gösteriyor. Firmanın CEO ve yönetim kurulu başkanlığını Fahd Mohamed Alireza yürütüyor. Firmanın iş ortakları arasında 60'ı aşkın yabancı firma bulunuyor. Bu firmalar arasında Nike, Adidas gibi bilindik markalar dikkat çekiyor.
Alireza Ailesi Suudi Arabistan'ın en eski ve zengin ailelerinden birisi olarak gösterilse de toplam servetleri bilinmiyor.Ancak kraliyet ailesine yakın oldukları biliniyor.
GAZETE İLANIYLA BAĞLILIKLARINI BİLDİRDİLER
Bu sebeple McDonald's Suudi Arabistan, 2017 yılında gazete ilanlarıyla kral ve oğluna sadakatini bildirdi. Söz konusu ilanda "İki kutsal caminin hizmetkarı Kral Selman'a bağlılığımızı yineliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Reza Group'tan henüz bir açıklama yapılmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!