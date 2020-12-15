"McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması"nın kazananları açıklandı

UniqExpo'nun düzenlediği yarışma, McArt.ist Art Incubation Center İstanbul ve TTLC Sanat Danışmanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle pandemiden olumsuz etkilenen sanatçıları desteklemek amacını taşıyan yarışmaya katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat başlıkları altında dört ayrı kategoride başvuru yaptı.
Faruk Saraç MYO Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yeşim Tokcan moderatörlüğünde gerçekleşen McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması'nın jürisinde, ressam ve eğitimci Recep Çiftçi, heykeltraş Serdar Kaynak, MPozitif Ajans Başkanı Muzaffer Malkoç, TTLC Kurucusu Dr. Gizem Tatlıcı yer aldı.
Resim kategorisinde "İsimsiz" adlı eseriyle Enes Ali Sağdıç, heykel kategorisinde "Akvaryum" adlı eseriyle Barkın Coşkun, fotoğraf kategorisinde "Kavuşma" adlı eseriyle Mehmet Akkuş ve dijital sanat kategorisinde "Karanlığın İçinde" adlı eseriyle Uğur Doğaner ödüle değer görüldü.
Ödül alan sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki, Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri'ne tanıtım desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ev sahipliğinde 2021 yılında Taksim Sanat'ta özel bir sergiyle İstanbullular ile buluşacak.
- Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri hakkında
Sanatın her alanında farklı sesleri, ifade biçimlerini sergilemek üzere yapısal süreci başlatılan Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi, ilk "Sanat Pazaryeri" teması ile 21 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.
Mekanda sanatseverler, sanata yön veren kişi ve kurumlar, çocuk ve gençler gibi sanatla ilgili tüm hedef kitleler 1500 metrekare bir alanda erişilebilir sanat konsepti ile yüzlerce sanatçı ve sanat eseriyle bir araya gelecek.
Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi ile her bütçeye uygun birçok farklı alandan eserler sergilenecek. McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması sergisi ile başlayacak olan Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi, 12 ay boyunca devam edecek.
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