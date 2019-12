Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors formasıyla 2015 ve 2017 yıllarında olmak üzere iki şampiyonluğu bulunan McAdoo, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avrupa'ya alışma süreci, Beşiktaş Sompo Sigorta ile lig ve Avrupa kupalarındaki hedeflerini anlattı.

NBA'de önemli tecrübeler edindiğini belirten 26 yaşındaki pota altı oyuncusu, "Şu anda 26 yaşındayım ve NBA'de 4 yılda 3 kez finallerde mücadele ettim. Bizler çok çalışıyoruz ancak taraftarlar bizi sahada sadece 40 dakika görüyor. Hayatımız boyunca saatlerce antrenman yapıyoruz. Bu yüzden o dönemlerde NBA'de çok fazla oynayamamış olsam da bu pozisyonda olduğum için çok minnettarım. Umarım Türkiye'de daha fazla başarı yaşayabilirim. Hayalim Beşiktaş'ta da bir şampiyonluk kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da ilk olarak geçen yıl İtalya'nın Auxilium Torino ekibinde bir sezon forma giyen ve ardından Beşiktaş Sompo Sigorta'ya imza atan McAdoo, Beşiktaş ve İstanbul’a uyum sürecinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da basketbol oynamanın her zaman yapabileceğim bir şey olduğunu biliyordum. Buradaki rekabet seviyesi harika, harika ligler var. Bu yüzden fırsat geldiğinde tereddüt etmedim. Avrupa'da oynamaya alışmak zaman alıyor ve kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey değil. Buradaki oyunu çok seviyorum. Bazı kurallardan gerçekten hoşlanıyorum ama çok zor olan şeyler de var. Avrupa'daki oyun, NBA'den çok farklı ama güzel. İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika, burayı çok seviyorum. Beşiktaş çok iyi bir kulüp ve burada harika takım arkadaşlarım var. NBA'de bazen haftalarca oynamadığım dönemler oluyordu. Gerçekten çok iyi bir takımda Draymond Green gibi NBA yıldızının arkasında oynuyordum. Bu durum bir basketbolcu için zor, çünkü her zaman oynamak istiyorsunuz."

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada bulunan Beşiktaş Sompo Sigorta’nın son 16'ya kalmak için şansının devam ettiğini vurgulayan McAdoo, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığını anlıyorum. Hem Türkiye liginde, hem de Avrupa'da daha fazla galibiyet almalıyız. Her gün sahaya çıkıp olabildiğince mücadeleci oynamaya çalışıyorum. Hedefim, sezon sonunda her iki ligde de play-off'larda oynamak. Elbette zor çünkü her iki ligde de iyi oynadığımız maçları kaybettik. Bu durum basketbolun parçası. Taraftarlarımıza bize verdikleri destek ve sabırları için çok teşekkür ediyorum. Bazı zorluklar yaşadık ama daha iyi olmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda kendimizle ve başardıklarımızla gurur duyacağımıza inanıyorum. Şu anda bulunduğumuz nokta bizim için son değil. İşleri yoluna koymanın bir yolunu bulacağız." şeklinde görüş belirtti.