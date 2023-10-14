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        Haberler İlandır Mc Donalds

        McDonald’s Türkiye’den Savaş Mağduru Gazze Halkına 1 Milyon Dolarlık İnsani Yardım

        McDonald's Türkiye, İsrail'de faaliyet gösteren McDonald's İsrail işletmesinin gerçekleştirdiği çalışmanın medyada yer bulmasının ardından bir basın açıklamasında bulundu. McDonald's İsrail işletmesi ile McDonald's Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısının olmadığının belirtildiği açıklamada, McDonald's Türkiye'nin Katarlı Boheme Investment Şirketi mülkiyetinde olduğu ifade edildi. Ayrıca McDonald's Türkiye'nin başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunacağı belirtildi. McDonald's Türkiye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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        Giriş: 14.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:16
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        Mc Donalds
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        Kamuoyunun Bilgisine,

        Türkiye'deki McDonald's yerel bir işletmedir, tüm mülkiyeti ve işletmesi Katarlı Boheme Investment Şirketi tarafından denetlenmektedir. McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır.

        Bizim Türkiye yolculuğumuz İstanbul'daki ilk McDonald's restoranıyla 1986'da başladı ve o zamandan beri halkımızın kültürüyle iç içe olduk. Bugün Türkiye'de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşlarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald's Türkiye'nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald's deneyimini sunmaya adadık. McDonald's Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

        Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.

        Saygılarımızla

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