Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamayarak 2-1 mağlup oldu. Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.
Müsabakanın 84. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Patrick Van Aanholt kullandı. Hollandalı futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler önce gol kararı verirken VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu yeniden inceledi.
Meler, pozisyonda Senegalli santrforun Fenerbahçe'den Mergim Berisha'ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.
Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Diagne'nin sözleri;
"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"
"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."
"3 PUAN ALMALIYDIK"
"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."
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