Mbaye Diagne muhabirlere saldırdı

MUHABİRLERİ TEHDİT ETTİ!

Yanında bulunan arkadaşının yardımı ile muhabirin telefonunu alan ve kendi resmini silen Diagne, güvenliklerin araya girmesi ile telefonu teslim etti. Muhabirlerin görüntü almamasını ve çektiği resimlerini silmesini görevlilerden isteyen futbolcu, yine olumsuz yanıt alınca fiziksel olarak tehtitler yağdırdı. Eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahele etmesi ile yerine oturdu.