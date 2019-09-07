Mbaye Diagne muhabirlere saldırdı

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan futbolcu Mbaye Diagne, bir AVM'de görüntülendi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ünlü bir burgerciye gelen futbolcuya, eşi ve bir çift eşlik etti.
Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırdı.
Her daim uysal biri olarak tanınan Diagne'nin, ısrarla fotoğrafları sildirmeye çalışması şaşkınlık yarattı. Telefonla görüntü alınmasını istemeyen Diagne, koşar adım muhabirlerin üzerine geldi. Yanında bulunan diğer arkadaşı ise, Habertürk muhabiri Akif Yaman'ın boğazına sarılarak tehdit etti.
MUHABİRLERİ TEHDİT ETTİ!
Yanında bulunan arkadaşının yardımı ile muhabirin telefonunu alan ve kendi resmini silen Diagne, güvenliklerin araya girmesi ile telefonu teslim etti. Muhabirlerin görüntü almamasını ve çektiği resimlerini silmesini görevlilerden isteyen futbolcu, yine olumsuz yanıt alınca fiziksel olarak tehtitler yağdırdı. Eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahele etmesi ile yerine oturdu.
AVM YETKİLİLERİ MUHABİRLERİ ALIKOYDU!
Alışveriş merkezi yetkileri olayın büyümemesi için futbolcuyu sakinleştirmeye çalışırken, görevini yapmak isteyen muhabirleri ise zorla alıkoymaya çalıştı.
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