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Sezonu 23 lig golüyle, gol krallığı listesinde ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı. Takımdaki geleceği hakkında konuşan Diagne, "Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beraber çok iyi bir sezon geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Diagne, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla transfer olan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu. Diagne, Club Brugge ve West Brom'daki kiralık sezonlarının ardından bu sezon başında bonservisiyle Karagümrük'e gitmişti.

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