Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Mbaye Diagne, Senegal Milli Takımı kampında ülke basınına bir röportaj verdi. Golcü futbolcu, hakkındaki transfer iddialarını yalanlamazken "Şu anda burada olduğum için çok mutluyum, transferle ilgilenmiyorum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum. Bu prestijli turnuvada rekabet edebilmek büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.

Milli takımda oynamasının büyük bir onur olduğunu ifade eden Diagne, sözlerini şöyle noktaladı: "Hocamız bana forma şansı verdiği zaman kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için savaşıyorum. Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, gerekli olduğunda nasıl koşacağını bilmek, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak. Bunlara hazırım."