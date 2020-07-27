Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.