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HaberlerFutbolFransa

Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe, 12 Ağustos'ta takımının Atalanta'ya karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

27.07.2020 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Mbappe

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

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