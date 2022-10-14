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Mbappe, PSG'de mutsuz mu?

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe hakkındaki transfer söylentileri sürüyor. Dünya basınında, Mbappe'nin Fransa'da kaldığı için mutsuz olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. PSG'nin sportif direktörü ise "Yazılanlar tamamen söylentiden ibaret" diyor

14.10.2022 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Paris Saint Germain'de (PSG) yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile ilgili söylentiler devam ediyor. Yaz transfer döneminde Mbappe'nin bedelsiz şekilde Real Madrid’e imza atması bekleniyordu.

  • Fakat Fransız golcü, Paris ekibi ile astronomik bir bedelle 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak Parc des Princes'te kalmaya karar verdi.

  • Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, Paris ekibinden transfer etmek istediği santrfor için yeni bir hamle yapmayı planlamıyor. Buna karşılık, son günlerde Fransız basınında Kylian Mbappe'nin Paris'ten ayrılmak istediği yönünde iddialar ortaya atılıyor.

  • Paris temsilcisinin sportif direktörü Luis Campos, "Her gün Mbappe ile birlikteyim. Ocak ayından beri öyle bir talebi olmadı. Yazılanlar tamamen söylentiden ibaret" diyerek iddiaları yalanladı.

  • Kylian Mbappe geçtiğimiz haftalarda oynanan Avusturya-Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, şu anki durumundan memnun olmadığını ima eden sözler sarf etmişti.

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