Mbappe'nin sakatlığı ciddi

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.