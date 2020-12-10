Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Lionel Messi'ye ait olan bir Şampiyonlar Ligi rekorunu tarihe gömdü.

PSG'nin Başakşehir'i 5-1 yendiği maçta bir gol atan Mbappe, 21 yıl ve 355 gün ile Devler Ligi tarihinde 20 gole ulaşan en genç futbolcu olmayı başardı. Bu rekor daha önce 22 yıl ve 266 gün ile Barcelona efsanesi Messi'ye aitti.

Turnuva tarihinde 20 gol barajına en genç yaşta ulaşan diğer isimler ise 22 yıl 297 gün ile Raul Gonzalez, 23 yıl 157 gün ile Alessandro Del Piero ve 23 yıl 282 gün ile Karim Benzema.

Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 18 maçta 14 gol attı, 8 asist yaptı.