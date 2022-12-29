Mbappe'den Martinez'e flaş cevap!

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"Final maçından sonra Messi konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez hakkındaki sorulara "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" diyerek yanıt verdi.

Mbappe, Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak maçı penaltı atışlarına götürse de mağlubiyete engel olamamıştı. Emiliano Martinez o zamandan bu yana birden fazla kez kutlamalarda Mbappe ve Fransız milli takımıyla alay ederken görüntülenmişti.