PSG ile Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşı karşıya gelirken ilk 45 dakikaya Kylian Mbappe damga vurdu. Mücadelenin henüz 5. dakikasında Neymar'ın savunma arkasına aşırttığı pasa hareketlenen genç futbolcu rakip fileleri havalandırırken PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

Bu golden yaklaşık 15 dakika sonra bir kez daha sahne alan Mbappe bu kez sağdan gelişen atakta gelişine bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Achraf Hakimi ile paslaşan Fransız yıldız ilk yarının sonucunu söyledi: 2-0.