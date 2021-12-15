Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemin öne çıkanları arasında. Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. PPK son olarak geçtiğimiz ay repo faizini 100 baz puanlık düşürerek 16'dan 15'e çekmişti.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Aralık saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.
MB FAİZ KARARI NE OLUR?
Piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Yabancı kurumların beklentisi ise TCMB’nin 100 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 14’e düşüreceği yönünde.
TCMB parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19’dan 18’e düşürmüştü. Merkez Bankası sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15’e kadar düşürmüştü.
PİYASADAKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve gelecek yılın başlarında ise politika faizini yüzde 12'ye kadar indireceğini düşünüyor.
Barclays ise TCMB'nin bu haftaki toplantıda 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını ve Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim kararı daha almasını bekliyor. Barclays, TCMB’nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini öngörüyor.
Aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini belirtti.
Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.
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