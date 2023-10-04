Bu kapsamda, bakanlığımızca yapılan yeni uygulamaya göre 2023 yılı hububat grubu (arpa, buğday, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik) ürünleri eken üreticilerin mazot ve gübre destekleri, 3 Ekim itibariyle Ziraat Bankası tarafından verilen kartlara tanımlanmaya başlandı. Çiftçiler bu desteği sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecekler.