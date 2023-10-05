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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mazot Gübre Desteği yattı mı? Son dakika: Tarihler öne alındı! Mazot Gübre Desteği ödemeleri yapıldı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Mazot Gübre Desteği yattı mı? Mazot Gübre Desteği ödemeleri yapıldı mı?

        Çiftçilerin heyecanla beklediği Mazot Gübre Desteği ödeme tarihleri bilindiği üzere öne çekilmişti. Tarihlerin öne çekilmesi ve Ekim ayının gelmesiyle birlikte çiftçiler merak içerisinde "Mazot Gübre Desteği yattı mı? Mazot Gübre Desteği ödemeleri yapıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:59
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        • 1

          Mazot Gübre Desteği ödeme tarihleri çifçiler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilidniği üzere Mazot Gübre Desteği ödeme tarihleri geriye çekilmişti. Çiftçilerin can suyu gözüyle beklediği destek ödemeleriyle ilgili "Mazot Gübre Desteği yattı mı? Mazot Gübre Desteği ödemeleri yapıldı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          TARİH ERKENE ÇEKİLDİ

          Mazot ve gübre destekleme ödemeleri, 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "2023 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile ekim öncesine çekilmişti.

        • 3

          MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

          2023 yılı hububat grubu (arpa, buğday, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik) ürünleri eken üreticilerin mazot ve gübre destekleri, 3 Ekim itibariyle Ziraat Bankası tarafından verilen kartlara tanımlanmaya başlandı. Çiftçiler bu desteği sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecekler.

        • 4

          Desteklerden faydalanacak olan çiftçilerin internet bankacılığından ya da bankanın şubelerine başvuru yapmaları yeterli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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