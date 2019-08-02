02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl içi öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretmenlerin merakla beklediği mazerete bağlı yer değişikliği atama başvurularıyla ilgili MEB'ten açıklama geldi. Sağlık, eş, can güvenliği, engellilik ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuru şartları belirlendi. Peki, öğretmen yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB twitter hesabından, " 2019 Yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında, atamaları ise 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek." dedi.
MEB'TEN ÖĞRETMEN YER DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık, eş, can güvenliği, engellilik ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerle ilgili duyuru yayınlandı. Kadrolu öğretmenler aşağıda belirtilen şartlara göre atama başvurusunda bulunabilecek.
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenler MEB sitesinde yer alan ilkatama.meb.gov.tr adresine ulaşarak e devlet şifreniz ve ya sisteme giriş yaparak T.C Kimlik numaranızı, nüfus cüzdanı numarınızı ve yakın ailenizden bir TC Kimlik numarasını girerek giriş yaparak atama başvurusunda bulunabileceksiniz.
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