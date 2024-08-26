Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu
Giriş: 26.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:50
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamasının, mazeretlerinin bulunduğu il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldığı bildirildi. Atama sonuçları ise bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ