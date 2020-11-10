2014 yapımı olan Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filminin devamı ve serisinin üçüncü filmi olarak bilinen Maymunlar Cehennemi: Savaş bu akşam Kanal D ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşacak. Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kim?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU NE?

Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİM?

Maymunlar

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - "Bad Ape"

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius

İnsanlar

Woody Harrelson - The Colonel

Amiah Miller - Nova

Gabriel Chavarria - Preacher