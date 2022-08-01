Maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm gerçekleşti!

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Hindistan'ın Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, düzenlediği basın toplantısında, 22 yaşındaki bir erkekte, 19 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı. George, bu kişinin rahatsızlığı hakkında yetkilileri bilgilendirmeden 21 Temmuz'da Kerala eyaletine geldiğini söyledi. SAĞLIK BAKANLIĞI 'MAYMUN ÇİÇEĞİ' REHBERİ YAYINLADI Söz konusu kişinin, yüksek ateş ve lenf bezlerinin şişmesi şikayetiyle 27 Temmuz'da hastaneye gittiğini belirten George, gencin vücudunda döküntü olmadığını, bu nedenle doktorların da maymun çiçeğinden şüphelenmediğini dile getirdi.

AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ Hastanın durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandığını, gencin ailesinin ise 30 Temmuz'da yetkililere, çocuklarında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini söylediğini aktaran George, hastanın aynı gün hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerala Sağlık Bakanı George, bu kişinin ölümüyle ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk can kaybının kaydedildiğini ifade etti.

TEMASLI 20 KİŞİ TECRİT EDİLDİ Ölümünden sonra gençten alınan numunelerde de maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirten George, gençle temasta olan 20 kişinin tecrit edildiğini söyledi. George, 14 Temmuz'da virüsün ülkede ilk tespit edildiği kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bu ölüm, maymun çiçeği virüsü nedeniyle Asya'da ilk, Afrika dışında ise dördüncü ölüm oldu. Hindistan'da şimdiye kadar üçü Kerala'da olmak üzere 4 maymun çiçeği vakası tespit edildi. DSÖ, MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGININI KÜRESEL ACİL DURUM İLAN ETTİ

İSPANYA'DA İKİNCİ ÖLÜM İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 30 Temmuz'da bir erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada bu ölümün, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ve Avrupa'da ikinci ölüm olduğu ifade edildi. Söz konusu kişinin hayatını kaybetmesiyle Afrika dışında üçüncü ölüm kaydedilmiş oldu. Dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının saptandığı İspanya'da virüs nedeniyle ilk kez 29 Temmuz'da bir kişi hayatını kaybetmişti, bu Avrupa'da ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olarak kaydedilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti. DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'inin Avrupa bölgesi, yüzde 25'inin de Amerika bölgesinde görüldüğü bildirilmişti. MAYMUN ÇİÇEĞİNE YAKALANAN TÜRK HASTA YAŞADIKLARINI ANLATTI! MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN AVRUPA'DA İLK ÖLÜM