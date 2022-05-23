Maymun çiçeği virüsünde hangi ülkeler karantina kararı aldı?

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İlk olarak İngiltere'de görülen daha sonra diğer ülkelere yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü şu ana kadar 12 ülkede tespit edildi. DSÖ virüsün 80 kişiye bulaştığını açıkladı.

BELÇİKA KARANTİNA UYGULAMA KARARI ALDI

Belçika bir haftada 3 vaka tespit edilmesinin ardından maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük zorunlu karantina getiren ilk ülke oldu.

Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka bulunmasının ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi.

Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Belçika'da ilk vaka 19 Mayıs'ta görülmüştü.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.

İngiltere'den kısa süre sonra İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, ABD ve İsrail'de de maymun çiçeği vakaları görüldü.

Son olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti. Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi. ​​​​​​​Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

ABD BAŞKANI BIDEN "HERKES ENDİŞELENMELİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ziyareti dönüşünde Osan Hava Üssü’nde hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında, “Herkes endişelenmeli” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.