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Bakan Koca'dan ilk vaka açıklaması! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var? Maymun Çiçeği belirtileri neler, bulaşıcı mı, öldürücü mü, nasıl bulaşır ve hangi ülkelerde var?

Bakan Koca'dan ilk vaka açıklaması! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var? Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Dünyayı alarma geçiren Maymun Çiçeği virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vakaya ulaşan Maymun Çiçeği hastalığı Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Monkeypox olarak da adlandırılan hastalığın Türkiye'de görülüp görülmediğine dair açıklamada bulundu. İşte, Bakan Koca'nın açıklaması ve Maymun Çiçeği virüsü belirtileri...

30.06.2022 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Maymun Çiçeği virüsü vaka sayılarının üç katına çıkmasıyla birlikte dünya alarma geçti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı açıklamaya göre, 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edilirken Orta Afrika'da hastalık nedeniyle 70 civarında can kaybı yaşandı. İlk vaka 4 Mayıs tarihinde Londra'da tespit edilirken hastalığın Türkiye'de olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk vaka açıklamasının ardından "Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır ve Türkiye'de görüldü mü? araştırmaları hız kazandı. İşte, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması ve Maymun Çiçeği virüsü belirtileri...

  • AVRUPA'DA İLK VAKA İNGİLTERE'DE

    Monkeypox olarak adlandırılan virüs Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs tarihinde görülürken 17 Mayıs günü Portekiz'de de ilk vaka görüldü.

  • MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

    Daha önce 48 ülkede 3 bin 200'ü aşkın kişide görülen Maymun Çiçeği virüsü vakası Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı.

  • BAKAN KOCA'DAN İLK VAKA AÇIKLAMASI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" açıklamasında bulundu.

  • DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ BİLANÇOYU AÇIKLADI!

    Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

    Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

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