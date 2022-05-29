Maymun çiçeği virüsü: Panik yapacak bir durum yok

İlk olarak İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şu ana kadar 12 ülkede tespit edildi. DSÖ virüsün 80 kişiye bulaştığını açıklarken, Belçika maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük zorunlu karantina getiren ilk ülke oldu. Maymun çiçeği virüsünün çiçek hastalığı virüsüyle aynı aileden olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu yeni bir virüs değil ve Afrika'nın çoğu ülkesinde görülen endemik bir enfeksiyon. Afrika'ya gidip gelenlerde rastlanan çok nadir bir virüs" dedi.
BATI AFRİKA'DAN YAYILIYOR
Maymun çiçeği virüsünün dünyaya en çok yayıldığı bölgenin Batı Afrika olduğunu belirten Dr. Seçkin "Örneğin İngiltere'de ortaya çıkan vakanın Nijerya'ya gidip geldiği tespit edilmiş. Bu hafif seyreden bir virüs ancak Kongo'daki maymun çiçeği virüsü daha ağır seyrediyor, ölüm oranı da daha yüksek" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Dünyanın diğer bölgelerinde kendi kendine çıkmış bir virüs değil. Maymun çiçeği virüsü seyahat yoluyla Batı Afrika'dan yayılıyor" şeklinde konuştu.
ÇİÇEK AŞISI ETKİLİ
Afrika ülkelerinde maymun çiçeği virüsüne karşı kullanılmaya devam eden çiçek aşısına; ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de onay verildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bölgesel ya da riskli, temaslı durumlarda kullanılan çiçek aşısı özellikle ilk 1-2 hafta içinde uygulanırsa, maymun çiçeği virüsüyle temaslı kişi ya hiç hastalanmıyor ya da çok hafif geçiriyor" dedi. Maymun çiçeği virüsünün su çiçeği virüsü ile hiçbir ilgisinin olmadığına değinen Dr. Seçkin "Su çiçeği aşısı olmak maymun çiçeği virüsüne karşı korumuyor" uyarısında bulundu.
PANİĞE GEREK YOK
Maymun çiçeği virüsünün DNA virüs olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Kolay kolay mutasyona uğramıyor, bulaşıcılık oranı düşük çünkü hastalık bulguları ortaya çıktıktan sonra bulaşıcılık başlıyor, yakın temas gerektiriyor. Dolayısıyla bu virüsün pandemiye neden olma ihtimali yok. Şu anda bu virüsle ilgili panik yapacak bir durum yok" şeklinde konuştu. Belirtilerin yüksek ateş, kas ve baş ağrısı gibi gribal enfeksiyona benzer şekilde başladığına dikkat çeken Dr. Seçkin "Birkaç gün sonra yavaş yavaş döküntüler ortaya çıkmaya başlıyor. Çok kaşıntılı ve ağrılı olabilen döküntüler 14-21 gün sürebiliyor. Hastalığı atlatmak birkaç haftayı buluyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Elimizde aşı var. Eğer vakalar çok artarsa hemen tüm dünyaya tekrar çiçek aşısı yapılmaya başlanır" ifadelerini kullandı.
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