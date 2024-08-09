Maymun Çiçeği Virüsü nedir? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, Türkiye'de var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Mpox, insanlarda ve diğer hayvanlarda ortaya çıkabilen bulaşıcı bir viral hastalıktır. Semptomlar arasında kabarcıklar oluşturan ve daha sonra kabuklanan bir döküntü, ateş ve şişmiş lenf düğümleri yer alır. Hastalık genellikle hafiftir ve enfekte olanların çoğu tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.