Maymun Çiçeği Virüsü nedir? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri nelerdir, Türkiye'de var mı?
Afrika'da ortaya çıkan Maymun Çiçeği Virüsü gündemde yer aldı. Global çapta dikkat çeken Maymun Çiçeği'nin Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Peki Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir, Türkiye'de var mı?
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’den sonra diğer Afrika ülkelerinde de hızla yayılan virüse karşı tedbir alınıyor. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Mpox, insanlarda ve diğer hayvanlarda ortaya çıkabilen bulaşıcı bir viral hastalıktır. Semptomlar arasında kabarcıklar oluşturan ve daha sonra kabuklanan bir döküntü, ateş ve şişmiş lenf düğümleri yer alır. Hastalık genellikle hafiftir ve enfekte olanların çoğu tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir.
Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.,
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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