Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun Çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak Maymun Çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.