Maymun çiçeği vakaları sonrası ABD ve İngiltere'den aşı hamlesi

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Newsweek'in haberine göre, ABD hükümeti çiçek hastalığına karşı etkili olduğu belirtilen Jynneos adlı aşı için 119 milyon dolarlık bütçe ayırdı ve sipariş verdi. ABD hükümetinin siparişini ilacı üreten Bavarian Nordic duyurdu.

Bavyera Nordic ile hükümet arasındaki sözleşmenin, 13 milyon dondurulmuş doz sağlayacak şekilde toplamda 299 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

İNGİLTERE DE AŞI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan İngiltere'de de 20'yi bulan maymun çiçeği vakaları sonrasında hükümet sağlık çalışanlarının aşılanmasını planlıyor.

Reuters'ın haberine göre ülkede salgının ilerlemesi durumunda sağlık çalışanları ve doğrudan hastalarla temaslılara kısmen etkili çiçek aşısının uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak bunun dışında ülke genelinde kapsamlı bir çiçek aşısı planlanmıyor.

Vakaların artmasına bağlı olarak yüz binlerce doz da sipariş edilebileceği belirtiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI

Maymun çiçeği hastalığı, ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymun kolonileri arasında keşfedilmişti. İlk insan vakası ise 1970 yılında kaydedildi.

Semptomları arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, titreme ve bitkinlik olduğu ve ateşten sonraki bir veya birkaç gün içinde, hastalarda vücuda yayılan bir döküntü geliştiği belirtiliyor.

Hastalığın yaklaşık iki ila dört hafta sürdüğü ve hastalığa yakalananların yüzde 10'unda ölüme neden olduğu belirtiliyor.

Çarşamba günü, Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı (DPH), yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte bir maymun çiçeği vakasını doğruladı. Sağlık departmanı, vakanın "halk için herhangi bir risk oluşturmadığını" ve bireyin iyi durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu ABD'de bu yıl tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçerken, 2021'de iki ABD vakası bildirildiği ifade edildi.