"Şu anda endemik bir salgın"

Bu yıl ilk olarak Mayıs ayında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü dünyada yayılmaya devam ederken DSÖ'nün ardından ABD de halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini açıkladı. Vaka sayısı ise ABD'de yedi bine dünya çapında da yirmi yedi bine yaklaştı. Bağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki vaka sayınısın 2 Ağustos itibarıyla beş olduğunu açıklarken maymun çiçeği virüsünün yeni bir pandemiye yol açıp açmayacağı endişe yaratıyor.
"ŞU ANDA ENDEMİK BİR SALGIN"
Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin maymun çiçeği virüsüne bağlı olarak her zaman 2-3 bin vakalık yerel salgınlar yaşandığını belirtti. Dr. Seçkin "Artık eskisine oranla çok daha fazla seyahat ediliyor ve dünya nüfusu da artıyor. Dolayısıyla vakalar da daha yüksek. Vaka sayısı tüm dünyada 26 bini geçti ancak maymun çiçeği virüsü şu anda hala endemik bir salgın" dedi.
PANDEMİYE DÖNÜŞÜR MÜ?
Maymun çiçeği virüsünün bu haliyle pandemiye dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Virüs şu anda sarılmak, öpüşme ya da kişisel eşyaları ortak kullanmak gibi yakın temasla bulaşıyor. Eğer mutasyona uğrar da solunum yoluyla bulaşır hale gelirse o zaman ağır bir pandemiye dönüşebilir" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "İyi haber şu, maymun çiçeği virüsüne yönelik çoğaltılan antivirütik ilaç işe yarıyor. Yine bu virüse karşı geliştirilen aşı da var ancak çoğaltılması gerekiyor" dedi.
SONBAHARDA VAKALAR DÜŞEBİLİR
Şu ana kadar yapılan çalışmaların maymun çiçeği virüsünün toplu taşımadan bulaşmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Covid19'un da devam ettiği bu ortamda iyi hissetmeyen herkesin duyarlı davranarak bir süre insanlarla yakın temasta bulunmaması, maske takması gerekiyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Maymun çiçeği yaz aylarında endemik olarak görülen bir salgın, sonbaharla birlikte vaka sayısının azalması bekleniyor" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!