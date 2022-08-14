"Şu anda endemik bir salgın"

Bu yıl ilk olarak Mayıs ayında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü dünyada yayılmaya devam ederken DSÖ'nün ardından ABD de halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini açıkladı. Vaka sayısı ise ABD'de yedi bine dünya çapında da yirmi yedi bine yaklaştı. Bağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki vaka sayınısın 2 Ağustos itibarıyla beş olduğunu açıklarken maymun çiçeği virüsünün yeni bir pandemiye yol açıp açmayacağı endişe yaratıyor.

"ŞU ANDA ENDEMİK BİR SALGIN"

Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin maymun çiçeği virüsüne bağlı olarak her zaman 2-3 bin vakalık yerel salgınlar yaşandığını belirtti. Dr. Seçkin "Artık eskisine oranla çok daha fazla seyahat ediliyor ve dünya nüfusu da artıyor. Dolayısıyla vakalar da daha yüksek. Vaka sayısı tüm dünyada 26 bini geçti ancak maymun çiçeği virüsü şu anda hala endemik bir salgın" dedi.

PANDEMİYE DÖNÜŞÜR MÜ?

Maymun çiçeği virüsünün bu haliyle pandemiye dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Virüs şu anda sarılmak, öpüşme ya da kişisel eşyaları ortak kullanmak gibi yakın temasla bulaşıyor. Eğer mutasyona uğrar da solunum yoluyla bulaşır hale gelirse o zaman ağır bir pandemiye dönüşebilir" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "İyi haber şu, maymun çiçeği virüsüne yönelik çoğaltılan antivirütik ilaç işe yarıyor. Yine bu virüse karşı geliştirilen aşı da var ancak çoğaltılması gerekiyor" dedi.

SONBAHARDA VAKALAR DÜŞEBİLİR

Şu ana kadar yapılan çalışmaların maymun çiçeği virüsünün toplu taşımadan bulaşmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Covid19'un da devam ettiği bu ortamda iyi hissetmeyen herkesin duyarlı davranarak bir süre insanlarla yakın temasta bulunmaması, maske takması gerekiyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Maymun çiçeği yaz aylarında endemik olarak görülen bir salgın, sonbaharla birlikte vaka sayısının azalması bekleniyor" şeklinde konuştu.