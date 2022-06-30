Maymun çiçeği: ABD'de virüse maruz kaldığını düşünen herkese aşı tavsiyesi

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) maymun çiçeği salgınını durdurmak için ülke çapında on binlerce maymun çiçeği aşısı göndermeye başladı.
Bugüne kadar yalnızca virüse maruz kaldığı bilinen kişilere aşı tavsiye edilirken bugünden itibaren virüse maruz kaldığından şüphelenen herkes aşı yaptırabilecek.
Ülkenin sağlık yetkilileri Salı günü düzenlenen basın toplantısında, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın 56 bin doz Jynneos aşısını hemen dağıtacağını açıkladı. Önümüzdeki haftalarda buna 250 bin doz daha eklenecek.
Yaz-sonbahar döneminde bu sayının 1,25 milyon doza yükseltilmesi planlanıyor.
ABD'nin bugünkü Jynneos aşısı stoğu 64 bin doz ve hastalığın en hızlı yayıldığı bölgelerde yetersiz kalıyor. New York ve Washington eyaletlerinde bu hafta başında aşı dağıtımı başlamış ancak stokar hızla tükenmişti.
Aşı Danimarkalı Bavarian Nordic şirketi taraflından üretiliyor.
Çiçek hastalığı için geliştirilen daha eski bir aşı olan ACAM2000'in Jynneos stoklarının bitmesi durumunda kullanılabileceği belirtiliyor ancak yetkililer bu aşının yan etkiler açısından daha riskli olabileceği konusunda uyarıyorlar.
Jynneos, ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış bir aşı ve virüsün halihazırda bulaştığı kişilerde enfeksiyonu durdurabiliyor.
Ülkede maymun çiçeğini tespit etmekte kullanılan testlere erişimi artırmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi ve aşı tavsiye edilen kişilerin kapsamı da genişletildi.
ABD'de hükümetin en son yönergesiyle maymun çiçeğine maruz kaldığına inanan herkesin aşı olması tavsiye ediliyor.
Yeni tavsiye maymun çiçeği teşhisi konan biriyle yakın temasta bulunanları, cinsel partnerine maymun çiçeği teşhisi konanları ve yakın zamanda birden fazla seks partneri olan erkekleri kapsıyor. Bunun yanında maymun çiçeği bulaşma riskinin olduğu bilinen bir yerde cinsel ilişkiye giren erkeklerin de aşı olması tavsiye ediliyor.
Bundan önce, aşılar yalnızca hastalığa maruz kalan kişilere yapılıyordu.
ABD'de bugüne kadar 306 vaka kaydedildi; virüsle bağlantılı ölüm vakası henüz tespit edilmedi ancak yetkililer gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği konusunda uyardı.
Normalde yalnızca Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü, son dönemde şaşırtıcı bir hızla ABD ve Avrupa'yı kasıp kavuruyor.
Geçen aydan bu yana 49 ülkede 4 bin 700'den fazla vaka rapor edildi.
Maymun çiçeği insandan insana kolaylıkla geçmiyor ancak cilt, giysi, yatak takımı ve havlu üzerinden yakın temasla bulaşabiliyor. Enfeksiyonlar normalde 14 ila 21 gün arasında kendiliğinden geçiyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Maymun çiçeği: ABD'de virüse maruz kaldığını düşünen herkese aşı tavsiyesi/maymun-cicegi-abd-de-viruse-maruz-kaldigini-dusunen-herkese-asi-tavsiyesi-3473467
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!