REKLAM advertisement1

TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mayısta sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azaldı, bir önceki aya göre ise yüzde 1.1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023:

.png

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023:

.png