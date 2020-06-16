Mücevher İhracatçıları Birliği, mayıs ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, mayıs ayında gerçekleşen mücevher ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 517 milyon dolar oldu.
Mayısta en çok mücevher ihracatı yapılan ülke, 307 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, ABD’yi 83’er milyon dolarla İsviçre ve Birleşik Krallık, 15 milyon dolarla Belçika ve 7,1 milyon dolarla Almanya izledi.
Ürün gruplarına göre mayıs ayında en çok “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” ihraç edildi.
'STRATEJİK SEKTÖR'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğunu belirterek, pandemiyle birlikte ana ihracat pazarları Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu gibi bölgelerle ticari ilişkilerinin kesildiğini aktardı.
Kamar, "Mart ayında düzenlenmesini beklediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı’na yeni tasarım ürünler hazırlamıştık. Fuarın 2021 yılına ertelenmesiyle, yeni sezon stoklarını kredi kartına 24 aya varan taksit imkanıyla vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Turizm ile mücevher sektörleri birbirini tamamlayan ve destekleyen yapıdalar. Turizmi canlandırmaya yönelik geliştirilen finansal çözümlerden biz de yararlanabilmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Düğün organizasyonlarının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını anımsatan Kamar, düğün sezonunda kredi kartına 24 aya varan taksit imkanı verilirse, vatandaşların zorlanmadan düğün alışverişi yapabileceğini ifade etti.
Stokların eritildiği oranda üretim yapan atölyelere yeniden sipariş verebileceklerini vurgulayan Kamar, böylelikle ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlayacağını ve ticaretin normale döneceğine işaret etti.
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