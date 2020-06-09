Buna göre, mayısta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,36 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,20, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,77, avro yüzde 0,14 kazandırırken, dolar yüzde 0,01 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,94 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,38, DİBS yüzde 1,95, avro yüzde 0,32 ve dolar yüzde 0,17 kazandırdı, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 0,76 kayba yol açtı.
Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,80 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,36, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 34,31 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,34 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.
YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,17 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 34,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,99, dolar yüzde 8,83, BIST 100 endeksi yüzde 8,25 ve avro yüzde 5,95 yatırımcısına kazandırdı.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 27,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,99, dolar yüzde 3,11, BIST 100 endeksi yüzde 2,56 ve avro yüzde 0,38 oranlarında kazanç sağladı.
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