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Haberler Enerji

Mayısta doğalgaz tarifesi değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

Giriş: 01.05.2023 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL
Mayısta doğalgaz tarifesi değişmedi
AA

BOTAŞ'ın internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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