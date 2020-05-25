Mayıs sonunda yağan kar Erzincanlı besicileri yayladan köye döndürdü

İlçenin Esence Dağları eteğindeki Gedük mevkisine iki hafta önce hayvanlarını götüren sürü sahipleri, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan soğuk hava ve kar yağışıyla karşılaştı.
Zaman zaman tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlar hayvanlarını bir araya toplamak için uzun süre uğraştı.
Hayvanların üşümesi ve karın otlakları kapatması sebebiyle yayladan eve doğru yola çıkan çobanlar, ilçe merkezine bağlı köylerine, kar ve sis sebebiyle yaklaşık 4 saat sonra gelebildi.
Bazı çobanlar da yayladan köye dönerken ara ara ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Çoban Barış Metin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gün önceki güneşli havanın, bir anda kötüleştiğini söyledi.
Bu nedenle zor anlar yaşadıklarını ifade eden Kurt, "İlk başta hava güzeldi, bir anda yağmur başladı ve hava soğuyup kara dönüştü. Bölgede kar kalınlığı yükselmeye başlayınca da koyun ve kuzular üşüdü. Eve gelmek zorunda kaldık." dedi.
Bu aylarda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Kurt, yaklaşık 3-4 saattir yolda olduklarını belirtti.
Çoban Ali Can Kurt da kar yağışının sabah saatlerinde etkili olduğunu belirterek, "Bir süre hayvanları otlattıktan sonra sağımını yaptık. Biraz bekledik, kar da çoğalınca eve geri döndük. Bir haftadır yayladaydık. Yukarıda kar 20-30 santimetreye ulaştı. Koyunlar otlayamadı, üşüdüğü için eve getirdik." diye konuştu.
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