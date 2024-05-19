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        Haberler Kısayol Mayıs Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte Fed toplantı tarihleri

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte güncel Fed toplantı tarihleri!

        Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası 2024 mayıs ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 21:25 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:25
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        • 1

          Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı gerçekleştirilecek. Mayıs ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          FED (MAYIS) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

        • 3

          Diğer toplantı tarihleri:

          30-31 Temmuz 2024

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

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