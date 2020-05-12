Erzurum’dan Tekman’a giden araçlar Nene Hatun Mahallesi yakınlarında yolda oluşan kaygan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar yolcular tarafından itilerek kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre; araçlarının kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler kara hazırlıksız yakalandı.