Mayıs ayında eksi 6'yı gördü

REKLAM advertisement1

Erzurum'da son bir haftadır etkili olan yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak kendini gösteriyor.

Sıcaklıkların da düşmesi sonucu sağanak yağışla birlikte kent merkezinde dolu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı gözleniyor. Erzurumlu vatandaşlar güne yine beyaz örtüyle uyandı.

EKSİ 6'YI GÖRDÜ Kar yağışınınPalandöken'in zirvesinden şehir merkezine doğru yaklaştığı görüldü. Bu arada Palandöken Dağı silsilesinin devamında bulunan Konaklı Bölgesi'nde 3170 rakımda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece sıcaklık eksi 6 seviyelerine kadar indi. Yerleşim alanlarında da sıcaklıklarda gözle görülür düşüş hissediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum ve çevresinde önümüzdeki günler yağışlar bölgeyi terk edecek, sıcaklıklar artacak. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.