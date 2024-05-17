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        Mayıs ayında eksi 6'yı gördü

        Palandöken Dağı'nın zirvesi ile birlikte etekleri de mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometreler eksi altıyı gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:36
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        Mayıs ayında eksi 6'yı gördü
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        Erzurum'da son bir haftadır etkili olan yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak kendini gösteriyor.

        Sıcaklıkların da düşmesi sonucu sağanak yağışla birlikte kent merkezinde dolu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı gözleniyor. Erzurumlu vatandaşlar güne yine beyaz örtüyle uyandı.

        EKSİ 6'YI GÖRDÜ

        Kar yağışınınPalandöken'in zirvesinden şehir merkezine doğru yaklaştığı görüldü. Bu arada Palandöken Dağı silsilesinin devamında bulunan Konaklı Bölgesi'nde 3170 rakımda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece sıcaklık eksi 6 seviyelerine kadar indi. Yerleşim alanlarında da sıcaklıklarda gözle görülür düşüş hissediliyor.

        ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum ve çevresinde önümüzdeki günler yağışlar bölgeyi terk edecek, sıcaklıklar artacak. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        #Erzurum Palandöken
        #hava sıcaklığı
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