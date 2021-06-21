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YD-ÜFE (2010=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 39.61 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %38,90, imalatta %39,61 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %46,62, dayanıklı tüketim malında %37,63, dayanıksız tüketim malında %30,25, enerjide %180,23, sermaye malında %28,86 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 4.72 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,69, imalatta %4,72 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,49, dayanıklı tüketim malında %4,60, dayanıksız tüketim malında %3,24, enerjide %10,31, sermaye malında %3,62 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖRDE DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları %18,43, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %19,82, basım ve kayıt hizmetleri %23,16 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %180,23, ana metaller %60,66, metal cevherleri %58,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler %0,86, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %1,43, metal cevherleri %2,13 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %10,31, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %8,10, ana metaller %7,54 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.