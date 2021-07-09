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TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 919 milyon ABD doları azalarak 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

TCMB, açıklamasında " Bu gelişmede, bir önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon doalar net giriş kaydetmesi etkili olmuştur." denildi

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2.869 milyon ABD dolarına yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2.083 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon ABD doları açık verdi

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1.302 milyon ABD doları olarak gerçekleşti

DOĞRUDAN YATIRIMLAR KAYNAKLI 304 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 836 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 99 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları mayısta net 837 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 93 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili mayısta bankalar 674 milyon dolar ve genel hükümet 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayısta 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Mayıs 2021 Mayıs 2021 Ocak-Mayıs A- CARİ İŞLEMLER HESABI -18.152 -3.081 -12.695 1. İhracat 61.457 16.552 84.680 2. İthalat 77.662 19.421 96.060 Mal Dengesi -16.205 -2.869 -11.380 3. Hizmet Gelirleri 13.012 3.149 14.587 4. Hizmet Giderleri 10.063 2.210 11.039 Mal ve Hizmet Dengesi -13.256 -1.930 -7.832 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.557 533 3.133 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.126 1.835 8.587 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -17.825 -3.232 -13.286 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -327 151 591 B. SERMAYE HESABI -20 -1 -23 C. FİNANS HESABI 1.319 -4.517 -4.475 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 716 315 1.634 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.961 619 3.359 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 21 -316 -466 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -11.277 520 -1.370 11.1. Hisse Senetleri -3.939 99 -1.836 11.2. Borç Senetleri -7.338 421 466 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -8.996 776 9.715 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 13 0 3 12.3. Bankalar -448 931 6.764 12.4. Diğer Sektörler -8.561 -155 2.948 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -1.262 4.153 13.369 13.1. Merkez Bankası 10.962 -60 1.320 13.2. Genel Hükümet -214 -19 -385 13.3. Bankalar -811 975 5.156 13.4. Diğer Sektörler -11.199 3.257 7.278 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -19.491 1.435 -8.243 D. NET HATA VE NOKSAN -2.920 -154 6.667 GENEL DENGE 22.411 -1.281 1.576 E. REZERV VARLIKLAR -22.411 1.281 -1.576 14. Resmi Rezervler -22.411 1.281 -1.576 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0