TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 919 milyon ABD doları azalarak 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
TCMB, açıklamasında " Bu gelişmede, bir önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon doalar net giriş kaydetmesi etkili olmuştur." denildi
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2.869 milyon ABD dolarına yükseldi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2.083 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon ABD doları açık verdi
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1.302 milyon ABD doları olarak gerçekleşti
DOĞRUDAN YATIRIMLAR KAYNAKLI 304 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ
Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 836 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 99 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları mayısta net 837 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 93 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili mayısta bankalar 674 milyon dolar ve genel hükümet 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise mayısta 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!