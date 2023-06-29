Enflasyon verileri için nefesler tutulmuş durumda. Her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları pek çok ekonomik kaleme etki ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında açıklanan veriler ile beraber 6 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi. Peki, 2023 Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi ile ilgili ayrıntılar...