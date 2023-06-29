24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,05 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 43,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 23,93 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 24,24’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.