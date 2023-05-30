Memur ve emekli maaşlarında büyük bir önemi bulunan enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB tarafından yayımlanan 39 kişinin katılım sağladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile Mayıs ayı enflasyon beklentileri belli oldu. Peki, 2023 Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketine ilişkin bilgiler...